＜キャデラック選手権最終日◇3日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞米男子ツアーの新規開催のシグネチャーイベントは、最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、37位から出たこの日、4バーディ・3ボギーの「71」とスコアは伸ばしたものの、トータル2アンダー・53位タイと順位を落と