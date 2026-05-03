＜NTTドコモビジネスレディス最終日◇3日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞まさに横綱相撲と言える強さだった。昨年の前身大会を制した菅沼菜々が、2年連続で浜野を制圧した。昨年はQTランク102位からの下剋上Vだったが、今年は自信に満ちあふれた勝利。菅沼の時代到来を予感させる内容だった。【写真】アイドルとしても活動する“二刀流”です2位と2打差の単独首位から出た最終日。2番パー4で5メートルを流し