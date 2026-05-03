5月3日未明、山形県上山市で20代女性の首を絞めるなどしてケガを負わせたとして、山形県東根市の18歳の男が傷害の疑いで逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、東根市の自称会社員の18歳の男です。男は3日午前1時すぎ、上山市内の住宅屋内で20代の女性を手で押し倒した上、女性の首を両手で絞めるなどの暴行を加え、ケガをさせた疑いが持たれています。容疑者本人が警察に通報し、事件が発覚しました。警察の調べによります