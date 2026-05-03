＜メキシコ・リビエラマヤオープン 3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞「残酷なほどにパッティングが決まらず。打つたびに萎えるラウンドでした。下手くそだなあって思いながら一日中回っていて、なんだか悲しくなってきました」【写真】黙々とパット練習に打ち込む原英莉花原英莉花はそう話すと、目に涙を浮かべた。11位から出たムービングデーは「75」と落とし、トータル1アンダー・21位に後退。