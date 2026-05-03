＜NTTドコモビジネスレディス最終日◇3日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、菅沼菜々がトータル16アンダー・単独首位をキープしている。【ライブ写真】自然体すぎる…菅沼菜々の舌ペロ3打差2位に天本ハルカ。5打差3位タイに荒木優奈と平塚新夢、6打差6位タイには藤田さいきら4人が続いている。今季2勝の〓橋彩華はトータル9アンダー・1