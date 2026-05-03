＜メキシコ・リビエラマヤオープン3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞体調が芳しくなかった。勝みなみは胃に違和感を抱えたままのプレーとなった。ティショットを右のレッドペナルティエリアに入れた5番でボギーが先行。2打差4位から出たムービングデーは、重たい立ち上がりとなった。〈連続写真〉飛ばしの秘密？“朝のお尻ほぐし”はどんな効果が？ツアーに帯同してロープの外から見守る母は