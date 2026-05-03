スタート前にストレッチをしたり、練習場で球を打ったりしても、いざラウンドを開始すると体があまり動かない。ラウンド後は疲労感が強く、翌日にも疲れが残る。慢性的に肩や腰、背中が痛い。これらに該当する人は、日々のボディケアが足りていない。 【写真】背もたれにかけて座るだけ！ ながらケアできる優秀ボディケアマシンとはいえ、わざわざマッサージに行くのは手間だし、頻繁に通うとなれば費用も気になるところ。そんな人