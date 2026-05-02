横浜F・マリノスは５月２日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、水戸ホーリーホックとホームで対戦している。横浜FMは開始５分、先制点を奪う。オナイウ情滋の左CKに谷村海那が頭で上手く合わせ、豪快なヘディングシュートを突き刺した。 谷村は前節のジェフユナイテッド千葉戦（３−２）でも２得点。２戦連発で今季６点目。頼れるストライカーが結果を出し続けている。構成●サッカーダイジェストWeb