きのう夜、栃木県宇都宮市で突風などによる住宅の被害が相次ぎ、34件の被害が確認されています。警察によりますと、きのう午後8時ごろ、宇都宮市雀の宮の住宅で「屋根の瓦が飛ばされた」と通報がありました。また、同じ時間帯には1キロ余り離れた、宇都宮市さつきの住宅でも、屋根やカーポートの一部が飛ばされ、塀が崩れる被害がありました。住民「壁に金属的なものが当たって、ガラスが割れたかなと思った。慌てて出てきたら、隣