[5.2 J1百年構想リーグ WEST第14節](サンガS)※14:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 1 太田岳志DF 5 アピアタウィア久DF 22 須貝英大DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 6 ジョアン・ペドロMF 25 尹星俊MF 48 中野瑠馬FW 11 マルコ・トゥーリオFW 18 松田天馬FW 88 グスタボ・バヘット控えGK 21 圍謙太朗DF 2 福田心之助DF 34 エンリケ・トレヴィザンMF 7 奥川雅也MF 8 米本拓司MF 16 平岡大陽MF 39 平戸