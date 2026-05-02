猫が思わず『ゴロゴロしてしまう場所』5選 1．日当たりのよい窓辺 猫が思わず「ゴロゴロ」してしまう場所のひとつは、日が当たる窓辺です。その理由は、暖かい日差しと外の景色を同時に楽しめるから。 猫はもともと乾燥した半砂漠地帯に住んでおり、太陽の光で体を温めることを本能的に好みます。 そんな猫にとって窓辺は日中、室内でもっとも暖かくなる場所のひとつであり、天然のホットスポットです。そん