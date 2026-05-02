X(元Twitter)などのSNSで4コマを投稿している、モノモース(@mono_moosu)さんの作品。今回は、4コマを描くきっかけや反響についてインタビューした。【漫画】本編を読む■シンプルな絵と短い文でわかりやすいオチを作るように心がけているヘッドホン01ヘッドホン02電車のなか、ヘッドホンをしている男性の音漏れが気になった。座席にいた2人が、「音漏れうるさいな」と言うと、男性がこちらを振り返る。音漏れだと思っていたのは実