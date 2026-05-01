米国防総省＝アーリントン【ワシントン共同】米国防総省は1日、グーグルやオープンAIなど人工知能（AI）大手7社が手がけるサービスを、同省の機密システムに導入することで合意したと発表した。データ統合を効率化し、複雑な作戦環境で兵士らの意思決定を支援するのが目的だとしている。トランプ政権はAIの軍事利用を加速させている。国防総省は「軍をAIファーストの戦闘部隊へと変革する」と表明。「あらゆる戦闘領域で兵士ら