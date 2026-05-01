両選手の応援Ｔシャツを着て、応援イベント「市境チャレンジフェス」に参加した相模原の本村市長（右）と座間の佐藤市長。手前はコラボレーションした４月広報表紙＝２６日、相模原市南区ボクシングの世界スーパーバンタム級主要４団体統一王者の井上尚弥選手＝座間市出身・在住＝に元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人選手＝相模原市在住＝が挑戦する世界タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）のゴングが迫る。両選手ゆ