県は5月1日、卵の自主回収を発表しました。自主回収しているのは、阿南市の鶏卵業者「たむらのタマゴ」が、海陽町の「ドラッグセイムス海陽四方原店」で販売した10個入りの卵38パックで、賞味期限「5月9日」とすべきところ誤って「6月9日」と表示していたということです。健康被害の情報は寄せられていません。