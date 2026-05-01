フリーアナウンサー羽鳥慎一は1日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。この日、番組出演したお笑いコンビ、ダーリンハニーの吉川正洋に「テレビでよく見ますが、お笑いをやっているところは1回も見たことないです」と、痛烈なツッコミをいれた。この日の放送では、恒例のパネル企画で、ガソリン高騰のさなか、大型連休中に楽しみたい鉄道旅を特集し、芸能界屈指の鉄道ファンで知ら