「MTではないとダメな人」の需要に応える1台に2025年12月15日、スズキ「ワゴンR」を一部仕様変更（マイナーチェンジ）し、同日より発売が開始されました。ワゴンRに対するユーザーの反応や最新の納期などについて、販売店に聞いてみました。【画像】超カッコいい！ これが「MT車」もあるスズキの“格安”軽ワゴン「“新”ワゴンR」です！ 画像で見る（30枚以上）1993年9月、スズキから1台のユニークな形をした軽自動車が発売