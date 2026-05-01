■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０５月０１日１５６円６１～６３銭（▼３．５２） ０４月３０日１６０円１３～１５銭（△０．６１） ０４月２８日１５９円５２～５４銭（△０．２９） ０４月２７日１５９円２３～２５銭（▼０．４４） ０４月２４日１５９円６７&#