「盛らないSNS」として、若い世代を中心に利用が広がる「BeReal」（ビーリアル）。撮影した写真をそのまま共有できる手軽さが人気を集める一方、職場の内部資料やパソコン画面などが写り込んだ投稿が拡散され、企業の機密情報が漏えいする事案も相次いでいる。西日本シティ銀行では、行員が内部の様子を撮影した画像や動画をSNSに投稿し、顧客の氏名が映り込んでいたとして謝罪する事態となった。こうしたケースでは、友人限定の投