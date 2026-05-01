高市首相は1日から5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問するため、午後、日本を出発します。高市首相はまずベトナムでレ・ミン・フン首相らと会談し、重要鉱物の安定供給や、エネルギー確保など経済安全保障面での連携強化を確認したい考えです。またベトナムでは外交政策の演説を行います。10年前に安倍元首相が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」構想の進化に向け、「エネルギー・重要物資の供給網強化」「ルールの