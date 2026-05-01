5月8日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『はしれ！ジャムおじさん』じかいは、みんなにだいにんきのおはなしをおとどけするよ！おいしいパンで、みんなを、えがおにしてくれる、ジャムおじさん。そんな、ジャムおじさんが、アンパンマンの、あたらしいかおを、やくために、ゆうきのはなを、とりにいく、おはなしだよ！