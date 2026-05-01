FPが老後資金の相談を受ける際、最も注目するのは「収支の数字」です。しかし、どれほど家計簿上の数字が完璧であっても、それだけで「理想の老後」が保証されるわけではありません。実は、経済的に余裕があり、かつ家族仲が良い世帯ほど陥りやすい「体力と時間のオーバーワーク」という落とし穴があります。「資産があるからこそ、家族の集まりや孫への援助といった支出が膨らみやすい」「仲が良いからこそ、子世代からの『助けて