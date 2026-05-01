お笑いコンビ、マヂカルラブリー村上（41）が4月30日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（木曜深夜3時）に生出演。男女の双子が誕生したと明かした。番組中盤、村上は「村上さんに子供が生まれました！」と報告。相方の野田クリスタルは「生まれた？生まれたんだ」と声を上げた。村上は続けて「今まで気付かずですか？」とイジると、野田は「パンサーの尾形（貴弘）さんがね、『お前の相