5月29日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系「金曜ロードショー」では、『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』 大人気のディズニー・アニメーション作品を本編ノーカット・豪華3本立てでお届け。東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスの人気アトラクションの世界を映画で体験しよう！【『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』】今日はアナの誕生日。エルサはアナに