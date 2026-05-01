津田篤宏（ダイアン）とジェシー（SixTONES）、ゲラな2人の新ロケ番組！5月1日（金）24:30〜24:59、5月8日（金）24:45〜25:14 日本テレビにて、“車のナンバープレート”が頼りの、台本がない旅番組「津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。Huluで、地上波では未公開のオリジナルコンテンツも配信。◾️旅の面白さを左右するのは“車のナンバープレート”!?旅の始ま