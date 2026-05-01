AIを使ってコードを解析するサービス「Xint Code」を提供するXintが、Linuxカーネルの暗号化関連機能において、一般ユーザーからroot権限を取得できるローカル権限昇格の脆弱(ぜいじゃく)性「Copy Fail」を見つけたと発表しました。Copy Fail - CVE-2026-31431https://copy.fail/Copy Fail: 732 Bytes to Root on Every Major Linux Distribution. - Xinthttps://xint.io/blog/copy-fail-linux-distributionsCopy FailのCVE番号はC