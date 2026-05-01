Linuxで一般ユーザーがroot権限を取得できる脆弱性「Copy Fail」が発見される、2017年以降の多数のディストリビューションに影響

Linuxで一般ユーザーがroot権限を取得できる脆弱性「Copy Fail」が発見される、2017年以降の多数のディストリビューションに影響