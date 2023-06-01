「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）ヤクルトは投手陣が今季初の２桁１０失点と打ち込まれて２連敗となり、首位・阪神に１ゲーム差をつけられた。先発した高梨は、６回１／３を１３安打８失点でＫＯされ「試合を壊してしまって申し訳ない」と猛省。池山監督は「（１日から）対戦相手も変わるので、しっかりした準備をして連敗を止められるように頑張っていく」と前を向いて語った。