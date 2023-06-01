【Amazonセール：伊藤園】 「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」 【拡大画像へ】 Amazonで伊藤園のペットボトルがセール価格で販売されている。販売期間は5月1日から5月6日23時59分まで。 対象となっているのは伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」や「おーいお茶 レモングリーン」、「おーいお茶 ピュアグリーン」、ラベルレスの「烏龍茶」など。 なお、