ミャンマー国軍が4月30日に発表したアウンサンスーチー氏（中央）の近影とみられる写真（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー親軍政権は30日、2021年の軍事クーデターから拘束を続けている民主派指導者アウンサンスーチー氏（80）に恩赦を与え、残りの刑期について指定された住居での軟禁とする措置を国営放送で発表した。スーチー氏の処遇改善を主張することで国内外に改革をアピールする狙いとみられる。詳しい軟禁場所や移送