茨木小学校の放課後こども教室で水曜日の講座としてイラスト・マンガ創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」というのを2026年1〜3月までGIGAZINE編集長がせっせとやってみたのでそのレポートです。以下の講座第1回のタイムラプス動画を見てわかるとおり、14時半〜16時までの1時間30分だけで毎回すさまじいことになっています。第1回〜第6回まで、最後にできあがったのがコレ。みんなで1時間半の間、ワイワイガヤガヤして描い