俳優の高橋克実（65）が、28日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、舞台での失敗談を明かした。新潟から上京し、大学中退後に劇団離風霊船に入団。俳優への道を歩み始めた。フジテレビ系ドラマ「ショムニ」での上司役で一躍、人気俳優の仲間入りをしたが、舞台を長く主戦場にした。それだけに「舞台の間違いの話だったら、（放送が）2週またぎになりますよ。数限りなくありますよ」と