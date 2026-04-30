30日(木)午後8時23分ごろ、山口県で最大震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。山口県内で観測された震度は次の通りです。■震度2山口市、防府市■震度1周南市、下松市、宇部市、山陽小野田市、岩国市、光市、萩市、長門市、美祢市震源地は、山口県中部。震源の深さは20km。地震の規模は、M3.7と推定されます。