４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で、柏レイソルはFC東京とホームで対戦。１−３で敗れた。この一戦に右WBでスタメン出場した山之内佑成は、対峙した相手の左SB橋本健人の背後を突いて度々フリーになるも、思うように好機に絡めず。しかし後半途中からは左WBや左CBでもプレーするなど、ユーティリティ性を見せた。チームは３連勝からの４連敗を喫したものの、この大卒ルーキーがここ数試合で大きな