ガールズグループi-dleのソヨンが、初の始球式に挑戦する。4月30日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、ソヨンが5月3日にソウル・蚕室（チャムシル）野球場で開催されるLGツインズ対NCダイノス戦で始球式を務めることを発表した。【写真】ほぼ素肌ジャケット…“ボタン全開”のソヨン2023年に開催されたLGツインズ戦で「始打式」を務めたソヨンだが、今回は約3年ぶりにピッチャーとして蚕室のマウンドに上がる。以前、メンバ