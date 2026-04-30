犬が撫でられるのを嫌がる心理 1.今はそっとしておいてほしい どんなに飼い主さんのことが好きな犬でも、「今はそっとしておいて」という気分のときがあるはずです。例えば下記のような場面では、大好きな飼い主さんからも少し離れ、ひとりで静かに過ごしたい気分であることが多いでしょう。 食事に夢中になっているとき 食事後にくつろいでいるとき ひどく疲れてぐったりと休んでいるとき 眠っているとき