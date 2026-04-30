今年、15年ぶりに「パンダ不在」となった東京・上野動物園。新たに、「動かない鳥」といわれるハシビロコウを「推し」としてPRしています。上野動物園の双子パンダ「シャオシャオ」「レイレイ」。今年1月に中国に返還され、上野動物園は15年ぶりに「パンダ不在」となっています。そこで今、東京都が動物園の新たな目玉として売り出そうとしているのが「ハシビロコウ」。じっと動かず一点を見つめるこちらの鳥です。きょうは小池都