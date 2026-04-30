41歳の英雄は、空気感に思うところがあるようだ。アル・ナスルは現地４月29日、サウジアラビアリーグ第30節で先日にアジア・チャンピオンズリーグエリートを制したアル・アハリと対戦。76分にクリスティアーノ・ロナウド、90分にキングスレー・コマンが得点し、２−０で快勝した。ポルトガルメディア『Record』によれば、キャリア通算970点目を挙げたC・ロナウドが、試合後にインタビューに対応。その際に「これはリーグにと