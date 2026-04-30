「もはやサッカーではない」「何でも許されるわけではない」41歳C・ロナウドがサウジリーグの雰囲気に苦言
41歳の英雄は、空気感に思うところがあるようだ。
アル・ナスルは現地４月29日、サウジアラビアリーグ第30節で先日にアジア・チャンピオンズリーグエリートを制したアル・アハリと対戦。76分にクリスティアーノ・ロナウド、90分にキングスレー・コマンが得点し、２−０で快勝した。
ポルトガルメディア『Record』によれば、キャリア通算970点目を挙げたC・ロナウドが、試合後にインタビューに対応。その際に「これはリーグにとって良くない。誰もが文句を言い、すべき以上のことをしている。何でも許されるわけではない」と切り出し、他の選手たちの言動に苦言を呈した。
「シーズン終了後に話をするつもりだ。様々な問題を目にしているからだ。多くの選手がインスタグラムやフェイスブックに投稿し、審判やリーグ、プロジェクトへの不満を漏らしている。それは良くないし、リーグの目的にそぐわない。
世界最高のリーグの１つとしてヨーロッパと競い合うためには、ヨーロッパに対しても模範を示さなければならない。こうした行為をやめ、状況を分析し、サウジリーグと話し合うべきだと思う。僕にとって、これはもはやサッカーではない」
インタビューを受ける前、欧州のメガクラブで数々のタイトルを手にしたポルトガル代表FWは、スタンドのサポーターからの挑発に対し、手を広げて「俺はチャンピオンズリーグを５回制覇している！５回だ！」と繰り返した。
C・ロナウドは、自身への挑発についてはこう語った。
「彼らは僕を愛しているんだ。問題じゃないよ。ユベントス、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッドで長年プレーしてきたから、こういうファンには慣れている。僕にとっては問題じゃない。僕が望んでいるのは、自分たちのファンが幸せそうな姿を見ることだ」
大物タレントを揃えるサウジリーグは、この先さらなる進化を遂げられるか。そのためには、C・ロナウドは話し合いが必要だと考えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異的なジャンプ力！41歳C・ロナウドがアジア王者に奪った衝撃ヘッド弾
アル・ナスルは現地４月29日、サウジアラビアリーグ第30節で先日にアジア・チャンピオンズリーグエリートを制したアル・アハリと対戦。76分にクリスティアーノ・ロナウド、90分にキングスレー・コマンが得点し、２−０で快勝した。
ポルトガルメディア『Record』によれば、キャリア通算970点目を挙げたC・ロナウドが、試合後にインタビューに対応。その際に「これはリーグにとって良くない。誰もが文句を言い、すべき以上のことをしている。何でも許されるわけではない」と切り出し、他の選手たちの言動に苦言を呈した。
世界最高のリーグの１つとしてヨーロッパと競い合うためには、ヨーロッパに対しても模範を示さなければならない。こうした行為をやめ、状況を分析し、サウジリーグと話し合うべきだと思う。僕にとって、これはもはやサッカーではない」
インタビューを受ける前、欧州のメガクラブで数々のタイトルを手にしたポルトガル代表FWは、スタンドのサポーターからの挑発に対し、手を広げて「俺はチャンピオンズリーグを５回制覇している！５回だ！」と繰り返した。
C・ロナウドは、自身への挑発についてはこう語った。
「彼らは僕を愛しているんだ。問題じゃないよ。ユベントス、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッドで長年プレーしてきたから、こういうファンには慣れている。僕にとっては問題じゃない。僕が望んでいるのは、自分たちのファンが幸せそうな姿を見ることだ」
大物タレントを揃えるサウジリーグは、この先さらなる進化を遂げられるか。そのためには、C・ロナウドは話し合いが必要だと考えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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