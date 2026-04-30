【新華社フフホト4月30日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟エジン旗で26日、クロスカントリー競馬が行われ、騎手らは手綱とむちで馬を操り、20キロのコースを走り抜けた。躍動感あふれるレースは辺境の大地に活力をもたらした。（記者/李雲平）