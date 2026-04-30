資源エネルギー庁が３０日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（２７日時点、１リットル当たり）は、前週より２０銭高い１６９円７０銭だった。３週連続の値上がりだが、補助金の効果で政府が目標とする１７０円程度の水準が続いている。