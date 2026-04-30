アクモス [東証Ｓ] が4月30日後場(14:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比17.3％減の4.1億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の7億円→4.5億円(前期は5.8億円)に35.7％下方修正し、一転して22.9％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.8億円→4.3億円(前年同期は