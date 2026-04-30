「モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト」ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップで5月14日から、朝限定メニュー「モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト」を発売する。また、4月23日から毎年人気の「マスカットヨーグルン〜長野県産シャインマスカット〜」を期間限定で販売している。「モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト」は、ツナポテトのコクとアボカドのなめらかな食感に、レッドオニオンのシャキっと