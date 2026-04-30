本日4月30日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第3話が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！第3話では、新体制となった警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係が、警察の威信を揺るがしかねない難事件に挑む。◆伊野尾慧、ベンガル、佐々木美玲が熱演略取誘拐事件をほのめかす“謎多き警察への挑戦状”が都内各所で次々と見つかるなか、やがて6係はいまだ解決していない8年前の女子大学生