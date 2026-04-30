俳優の窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演を務めるDMMテレビドラマ『外道の歌 SEASON2』のキャストの“推しキャラ”コメントと第5話の場面写真が解禁された。【場面写真】鋭い眼差しを放つカモ＆奈々子＆トラ今作は、SNS関連動画の総再生数4,500万回を突破した復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも反省しない犯罪者たちに、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨）の2人が制裁を加える“外道