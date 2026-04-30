最大で12連休となる2026年のゴールデンウイークが始まり大分県内の観光地はにぎわいを見せています。 うみたまご ◆TOS田辺智彦記者 「大人気のセイウチのパフォーマンスに、訪れた多くの人が笑顔になっています」 ゴールデンウイーク初日の29日、大分市の水族館うみたまごは家族連れなどでにぎわっています。 人気のショーでは訪れた人がセイウチが腹筋する様子などを