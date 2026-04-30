記事ポイント熊本県山鹿市に2026年5月30日開業のコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山鹿」1台1客室の独立コンテナ構造で、隣室と壁を共有しない静粛性とプライバシーを実現災害時には客室コンテナを被災地へ移設し避難施設として機能する「レスキューホテル」を兼ねる建築用コンテナを1台1室に仕立てる独自設計のホテルブランド「HOTEL R9 The Yard」の新拠点が、熊本県山鹿市に2026年5月30日（土）開業します。国道325号沿いの立