◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）ダイヤモンドＳの勝ち馬で、重賞連勝を狙っていたスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）が回避することになった。追い切り後の歩様に違和感を感じたため。今後は在厩し、状態次第にはなるが、宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に目標を切り替える。管理する友道調教師が４月３０日、明らかにした。