◆米大リーグブルージェイズ８―１レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・サード」で先発。３回に左前逆転２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点２三振で打率は２割２分４厘となった。チームは快勝、３カード連続の勝ち越しとなった。レッドソックスの吉田正尚外野手は、出番がなかった。岡本のバットがまたも快音を奏でた。０―１で迎え