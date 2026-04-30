【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 「AMOS JP2（アモス ジェイピー・ツー） 座卓兼用タイプ」（28mm） Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にAMOSの家庭用全自動麻雀卓が追加された。 セールでは、「AMOS JP2（アモス ジェイピ